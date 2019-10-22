Три вуза Сумщины примут участие в пилотном проекте по внедрению дуального образования

От Сумской области участие в пилотном проекте будет Сумской национальный аграрный университет по специальностям «Агрономия», «Агроинженерия», «Ветеринарная медицина», «Технология производства и переработки продукции животноводства» и «Пищевые технологии».
Дуальной образование также будут внедрять и в СумГУ по специальностям «Компьютерные науки», «Социальная работа». Машиностроительный колледж СумГУ будет воплощать эксперимент по специальностям «Отраслевое машиностроение», «Издательство и полиграфия».
За это время вместе с работодателями они выработают оптимальные способы использования такой формы образования, а результаты используют для создания правил, по которым эта система будет действовать в будущем.
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