Три вуза Сумщины примут участие в пилотном проекте по внедрению дуального образования В ближайшие 4 года 44 учреждения профессионального предвысшего и высшего образования из разных областей Украины будут воплощать эксперимент по внедрению дуального образования, который продлится до 2023 года.

От Сумской области участие в пилотном проекте будет Сумской национальный аграрный университет по специальностям «Агрономия», «Агроинженерия», «Ветеринарная медицина», «Технология производства и переработки продукции животноводства» и «Пищевые технологии».

Дуальной образование также будут внедрять и в СумГУ по специальностям «Компьютерные науки», «Социальная работа». Машиностроительный колледж СумГУ будет воплощать эксперимент по специальностям «Отраслевое машиностроение», «Издательство и полиграфия».

За это время вместе с работодателями они выработают оптимальные способы использования такой формы образования, а результаты используют для создания правил, по которым эта система будет действовать в будущем.