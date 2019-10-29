Три сумские школы среди лучших во Всеукраинской онлайн-олимпиаде Три сумских учебные заведения показали лучшие результаты в четвертой Всеукраинской онлайн-олимпиаде от образовательного проекта «На Урок».

Кроме удовольствие для учащихся, получивших сертификаты, а также учителей, чьей наградой стали свидетельства о подготовке школьников и пополнение портфолио, проведение олимпиады помогло команде «На Урок» сделать интересные выводы и подсчеты, согласно которым в число лучших попали УВК № 11 - средний балл 94,83, ССШ № 30 - средний балл 92,19 и СОШ № 15 - средний балл 91,39.

Самыми сложными предметами для школьников с Сумщины оказались «Гражданское образование» (средний балл 62,29) и «Информатика» (средний балл 62,68), а самыми легкими «Я исследую мир» (средний балл 89,52) и «Трудовое обучение» (девушки) (средний балл 81,35).

Онлайн-олимпиады - это сочетание современных трендов диджитализации и общественной инициативы, которое отвечает на насущные потребности педагогов. Неудивительно, что онлайн-олимпиады все больше вытесняют традиционные соревнования между школами, привлекая внимание учителей и учеников экономией времени, отсутствием затрат, независимостью подсчета и возможностью мгновенно увидеть свой результат, - отмечают организаторы.

продолжалась олимпиада с 1 октября по 8 ноября, на этот раз к ней присоединилась почти половина украинских школ, от которых было зарегистрировано более полумиллиона участников.

Всего школьники Сумщины закончили олимпиаду со средним баллом – 67,06, тогда как по Украине он составляет 61,35.