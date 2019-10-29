На Сумщине пьяный водитель грузовика делал вид, что спит, чтобы не получать админматериалы (видео) Патрулируя автодорогу Н-12 «Сумы - Полтава», инспекторы патрульной полиции за нарушение ПДД остановили транспортное средство ЗИЛ.

Во время проверки документов стражи порядка обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения, поэтому в присутствии свидетелей и предложили пройти освидетельствование на определение состояния алкогольного опьянения. Гражданин начал придумывать разные версии, чтобы не выполнять требования полицейских. Однако, впоследствии он все же отказался это сделать. К тому же, осмотрев транспортное средство, патрульные обнаружили технические неисправности.

Во время оформления административных материалов водитель грузовика закрылся в кузове и начал делать вид, что спит. Полицейским пришлось потратить некоторое время, чтобы в соответствии с законодательством ознакомить его с составленным на него административным протоколом по ст. 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, управляющим транспортным средством с признаками опьянения) КоАП и постановлением по ст. 121 (управление транспортным средством, имеющим технические неисправности) КоАП. От управления его отстранили.