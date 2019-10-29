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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:13385

На Сумщине пьяный водитель грузовика делал вид, что спит, чтобы не получать админматериалы (видео)

Патрулируя автодорогу Н-12 «Сумы - Полтава», инспекторы патрульной полиции за нарушение ПДД остановили транспортное средство ЗИЛ.

Во время проверки документов стражи порядка обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения, поэтому в присутствии свидетелей и предложили пройти освидетельствование на определение состояния алкогольного опьянения. Гражданин начал придумывать разные версии, чтобы не выполнять требования полицейских. Однако, впоследствии он все же отказался это сделать. К тому же, осмотрев транспортное средство, патрульные обнаружили технические неисправности.

Во время оформления административных материалов водитель грузовика закрылся в кузове и начал делать вид, что спит. Полицейским пришлось потратить некоторое время, чтобы в соответствии с законодательством ознакомить его с составленным на него административным протоколом по ст. 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, управляющим транспортным средством с признаками опьянения) КоАП и постановлением по ст. 121 (управление транспортным средством, имеющим технические неисправности) КоАП. От управления его отстранили.

Право Пьяный за рулем

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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