Роменский спасатель учился в Пакистане В Пакистане с 11 по 15 ноября проходил девятый Международный углубленный курс по оказанию помощи и защиты от химического оружия.

Украину на данном мероприятии представлял работник Роменского межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины капитан службы гражданской защиты Сергей Степанчук. Цель проекта - обеспечение подготовки по вопросам помощи и защиты от химического оружия и укрепление потенциала государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия. Во время учений участники научились реагировать на химический инцидент, использовать средства защиты, виды и характеристики боевых отравляющих веществ, выявлять их и дезактивировать, сообщает пресс-служба центра.