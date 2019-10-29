Роменский спасатель учился в Пакистане

Украину на данном мероприятии представлял работник Роменского межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины капитан службы гражданской защиты Сергей Степанчук.
Цель проекта - обеспечение подготовки по вопросам помощи и защиты от химического оружия и укрепление потенциала государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия.
Во время учений участники научились реагировать на химический инцидент, использовать средства защиты, виды и характеристики боевых отравляющих веществ, выявлять их и дезактивировать, сообщает пресс-служба центра.
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