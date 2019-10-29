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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:24252

Роменский спасатель учился в Пакистане

В Пакистане с 11 по 15 ноября проходил девятый Международный углубленный курс по оказанию помощи и защиты от химического оружия.

Украину на данном мероприятии представлял работник Роменского межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины капитан службы гражданской защиты Сергей Степанчук.

Цель проекта - обеспечение подготовки по вопросам помощи и защиты от химического оружия и укрепление потенциала государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия.

Во время учений участники научились реагировать на химический инцидент, использовать средства защиты, виды и характеристики боевых отравляющих веществ, выявлять их и дезактивировать, сообщает пресс-служба центра.

Общество Роменский МЦБР Спасатели

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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