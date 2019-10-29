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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:09307

В Кролевце отметили охотников, которые разыскали 13-летнего мальчика

Сегодня, 15 ноября, в актовом зале Кролевецкого отделения полиции состоялось торжественное награждение кролевчан Сергея Хиля и Сергея Гузея, которые нашли пропавшего 13-летнего подростка, заблудившегося во время соревнований вблизи села Реутинцы.

Кролевецкий городской голова Александр Бобровицкий поблагодарил охотников за неравнодушие. Он выразил слова искренней благодарности всем, кто разыскивал пропавшего Николая Гавриленко и отметил чрезвычайную особенность кролевчан - не оставаться в стороне чужой беды. От городского совета охотники получили благодарности и подарки.

От Главного управления полиции Сумской области личный состав Кролевецкой полиции и всех людей, которые помогали правоохранителям в розыске пропавшего подростка, а также героев-спасателей отметил заместитель начальника ГУНП Сумщины Владимир Бабич. Он отметил, что совместная работа правоохранителей и населения всегда дает положительный результат. Пожав руки кролевчанам, которые нашли юного ориентировщика, он вручил им ценные подарки от полиции области.

Заключительное слово во время торжеств выразил руководитель местного отделения полиции Андрей Малюшин, который отметил необходимость дальнейшего сотрудничества органов власти, полиции и населения для обеспечения правопорядка и спокойствия на территории Кролеветчины, пишет Сайт Кролевца.

Общество Кролевец Пропал ребенок

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