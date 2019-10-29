Стали известны подробности ДТП на Ковпака

Оперативно прибывшие на место происшествия патрульные установили, что 70-летний водитель Daewoo Matiz при выезде с прилегающей территории на главную дорогу, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с автомобилем BMW.
В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. Одному из водителей на месте оказали медицинскую помощь, в дальнейшем от госпитализации он отказался.
Инспекторы оформили автопроисшествии и составили на водителя Daewoo Matiz административный протокол по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП.
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