Стали известны подробности ДТП на Ковпака Сегодня, 15 ноября, около 12: 30, сумские патрульные получили сообщение об автопроисшествии на улице Ковпака.

Оперативно прибывшие на место происшествия патрульные установили, что 70-летний водитель Daewoo Matiz при выезде с прилегающей территории на главную дорогу, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с автомобилем BMW.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. Одному из водителей на месте оказали медицинскую помощь, в дальнейшем от госпитализации он отказался.

Инспекторы оформили автопроисшествии и составили на водителя Daewoo Matiz административный протокол по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП.