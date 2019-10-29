В Сумах почтили память погибших пять лет назад Юрия Ветрова и Артема Коханого

Боец территориальной обороны «Волынь» Вооруженных Сил Украины Юрий Ветров погиб 15 ноября 2014 года во время минометного обстрела пгт Ольховатка Дебальцевского района.
Жена Наталья вспоминает мужа как самого прекрасную человека в своей жизни.
«На войну он пошел добровольцем. Никогда и никому не отказывал в помощи, всегда приходил на помощь в трудную минуту - Юра был хорошим и светлым. И хотя моему сыну он был не родной, но парень до сих пор наследует его и гордится, что был с ним знаком», - рассказывает женщина.
Днем ранее пять лет назад погиб еще один военный родом из Сум - Артем Коханый. Его семья тоже не сдерживает эмоций перед могилой Героя.
«Учили с отцом делать добрые дела, учили по совести жить, а вот патриотизму специально не учили. Я очень по нему скучаю, не хватает, но он сам решил служить», - вспоминает мама Артема.