Под Сумами спасатели пять часов тушили масштабный пожар 14 ноября в 11:24 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки и летней кухни под одной крышей по ул. Рабочая в с. Новоселица Сумского района.

О пожаре сообщил сосед, который увидел дым и пламя из-под кровли здания. На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 2-й Государственной пожарно-спасательной части и 28-го Государственного пожарно-спасательного поста и местную пожарную команду с. Великий Бобрик.

По прибытию было установлено, что кровля здания охвачена огнем по всей площади, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенные 2 жилых дома. Для бесперебойной работы пожарно-спасательных подразделений автоцистерны пришлось дозаправлять от пожарного гидранта, который находился на расстоянии 7 км от центра горения.

В 12:40 возгорание локализовали, а в 15:56 - потратив на тушение более 26 тонн воды, полностью ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава и 1 автомобиль и 1 работник местной пожарной команды с. Великий Бобрик, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.