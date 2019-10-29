Под Сумами спасатели пять часов тушили масштабный пожар

О пожаре сообщил сосед, который увидел дым и пламя из-под кровли здания. На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 2-й Государственной пожарно-спасательной части и 28-го Государственного пожарно-спасательного поста и местную пожарную команду с. Великий Бобрик.
По прибытию было установлено, что кровля здания охвачена огнем по всей площади, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенные 2 жилых дома. Для бесперебойной работы пожарно-спасательных подразделений автоцистерны пришлось дозаправлять от пожарного гидранта, который находился на расстоянии 7 км от центра горения.
В 12:40 возгорание локализовали, а в 15:56 - потратив на тушение более 26 тонн воды, полностью ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава и 1 автомобиль и 1 работник местной пожарной команды с. Великий Бобрик, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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