На Сумщине полиция изъяла около двух килограммов наркотического сырья С начала нынешнего года полицией Сумской области было выявлено 1096 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и установлено 1077 лиц, причастных к их совершению.

Только за минувшие сутки полиция обнаружила еще три таких преступления в областном центре и в Белопольском районе.

Во время проверки оперативной информации о лице, который может хранить наркотики, работники Белопольского отделения полиции провели обыск дома у жителя города Ворожба. В ходе обыска правоохранители действительно обнаружили несколько десятков растений конопли общим весом около двух килограммов. Растения изъяты и направлены на экспертизу. Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику может грозить наказание на срок от двух до пяти лет лишения свободы.

Вчера же в Сумах работники Управления патрульной полиции на улице Ильинской остановили 27-летнего местного жителя, у которого во время поверхностного осмотра обнаружили и изъяли сверток с веществом белого цвета похожей на наркотическое.

Еще одной сумчанина возрасте 39-ти лет полицейские остановили поздно вечером на улице Ермака. А при осмотре обнаружили и изъяли у него сверток с кристаллическим веществом голубого цвета, внешне похожую на психотропное вещество «Альфа-соль». Все изъятое направлено на экспертизу.