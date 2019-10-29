В Сумах пройдет кубок губернатора по шахматам

К участию в соревнованиях допускаются все желающие мужчины и женщины, юноши и девушки всех возрастов. Чемпионат проводится по швейцарской системе в 7 туров. Контроль времени - по 25 минут каждому участнику до конца партии.
Чемпионат состоится в клубе «Интеллект» СумГУ, пр. Т. Шевченко, 15 (общежитие машиностроительного колледжа).
22.11.2019 г. Регистрация участников будет проводиться с 15-00 до 16-30;
совещание представителей команд 16-30 до 17-00;
открытие чемпионата в 17-00.
22.11.19 г. - 1,2 туры
23.11.19 г. - начало 3,4,5 туров в 10-00.;
24.11.19 г. начало 6,7 туров в 10-00.
Закрытие чемпионата и награждение в 13-00.
Уточнение по условиям организации и проведения чемпионата и предварительную заявку можно подать до 20.11.2019 г. по моб. т. 0509753409, 0661637835, 0953155172. или по электронному адресу: alinasin@ukr.net.
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