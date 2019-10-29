В Сумах пройдет кубок губернатора по шахматам 22-24 ноября в Сумах пройдет турнир по шахматам «Кубок губернатора».

К участию в соревнованиях допускаются все желающие мужчины и женщины, юноши и девушки всех возрастов. Чемпионат проводится по швейцарской системе в 7 туров. Контроль времени - по 25 минут каждому участнику до конца партии.

Чемпионат состоится в клубе «Интеллект» СумГУ, пр. Т. Шевченко, 15 (общежитие машиностроительного колледжа).

22.11.2019 г. Регистрация участников будет проводиться с 15-00 до 16-30;

совещание представителей команд 16-30 до 17-00;

открытие чемпионата в 17-00.

22.11.19 г. - 1,2 туры

23.11.19 г. - начало 3,4,5 туров в 10-00.;

24.11.19 г. начало 6,7 туров в 10-00.

Закрытие чемпионата и награждение в 13-00.

Уточнение по условиям организации и проведения чемпионата и предварительную заявку можно подать до 20.11.2019 г. по моб. т. 0509753409, 0661637835, 0953155172. или по электронному адресу: alinasin@ukr.net.