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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:16132

В Сумах пройдет кубок губернатора по шахматам

22-24 ноября в Сумах пройдет турнир по шахматам «Кубок губернатора».

К участию в соревнованиях допускаются все желающие мужчины и женщины, юноши и девушки всех возрастов. Чемпионат проводится по швейцарской системе в 7 туров. Контроль времени - по 25 минут каждому участнику до конца партии.

Чемпионат состоится в клубе «Интеллект» СумГУ, пр. Т. Шевченко, 15 (общежитие машиностроительного колледжа).

22.11.2019 г. Регистрация участников будет проводиться с 15-00 до 16-30;

совещание представителей команд 16-30 до 17-00;

открытие чемпионата в 17-00.

22.11.19 г. - 1,2 туры

23.11.19 г. - начало 3,4,5 туров в 10-00.;

24.11.19 г.  начало 6,7 туров в 10-00.

Закрытие чемпионата и награждение в 13-00.

Уточнение по условиям организации и проведения чемпионата и предварительную заявку можно подать до 20.11.2019 г. по моб. т. 0509753409, 0661637835, 0953155172. или по электронному адресу: alinasin@ukr.net.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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