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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:5770

Дисквалифицированный пожизненно экс-футболист ПФК "Сумы" выиграл апелляцию у УАФ

Тарас Дурай доказал свою непричастность к договорным матчам.

Экс-игрок ПФК «Сумы» Тарас Дурай, которого КДК УАФ пожизненно дисквалифицировала за участие в договорных матчах, доказал свою честность. 35-летний футболист выиграл апелляцию у Украинской ассоциации футбола. Решение принято Апелляционным комитетом УАФ 10 октября, спустя полгода после начала рассмотрения апелляционной жалобы, пишет sport.ua.
Футболист написал в Facebook итоговый пост: «Не имея никаких доказательств, не разобравшись в ситуации, КДК обвинял меня в нечестной игре. Принимают решение без присутствия так называемых обвиняемых, переносят слушания или назначают их за сутки-два до начала, снова отменяют! А когда ты, наконец, приезжаешь с кучей доказательств, тебя просто или не слушают, или даже не понимают, о чем конкретно ты ведешь речь!
Нет четких футбольных вопросов и по сути, по-футбольному. Потому, скорее всего, и не рассматривали предоставленные документы и медиаматериалы. УАФ КДК и Комитет этики с Баранкой во главе такими решениями ломают футболистам карьеру, поскольку для каждого футбол является не только работой, которой отдано десятки лет, но и определенным смыслом жизни».
 

 
Спорт Договорные матчи ПФК «Сумы» Тарас Дурай Футбол

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