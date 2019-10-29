Дисквалифицированный пожизненно экс-футболист ПФК "Сумы" выиграл апелляцию у УАФ

В субботу, 16 ноября, липоводолинский «Альянс» будет принимать МФК «Николаев-2»....
Сегодня, 13 ноября, на сессии Сумского горсовета депутаты поддержали депутатский запрос своего коллеги Владимира Никоненко о создании рабочей группы по...
10 ноября завершился турнир по футболу среди юношей 2007 года рождения «Осенний кубок «Барсы»....
Сегодня, 10 ноября, липоводолинский «Альянс» играл в Кривом Роге против местного «Горняка»....
Традиционный турнир среди юношей 2009-2010 годов рождения «Золотая осень» проходил в Сумах 5-6 ноября на поле ФЦ «Барса»....