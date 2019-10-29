В Сумах ищут виновника ДТП Отделом розыска и обработки материалов ДТП управления патрульной полиции в Сумской области разыскивается водитель ДТП, которое произошло 15 ноября, около 14.30 в переулке Гетманском.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-21099 синего цвета допустил наезд на 77-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения. Медики зафиксировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы. Сам же водитель поехал дальше в направлении улицы Роменской.

Отдел розыска и обработки материалов ДТП обращается к водителям, которые в это время проезжали поблизости, а также гражданам, находившимся на остановках общественного транспорта, или же просто прогуливались по улице, при наличии информации о вышеуказанном ДТП или месте нахождения разыскиваемого транспортного средства, позвонить на линию «102» или обратиться в отдел розыска и обработки материалов ДТП УПП в Сумской области по адресу: г. Сумы, ул. Белопольское шоссе, 18/1.

Анонимность гарантируем.

Будем благодарны за распространение! Заранее благодарим за помощь!