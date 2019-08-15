Сумские биатлонисты примут участие в Рождественской гонке в Германии

Формат гонки — смешанная эстафета между командами, которые состоят из двух участников.
Кроме того, в этом году впервые пройдет Юниорская Рождественская гонка. В ней также примут участие Екатерина Бех и сумчанин Богдан Цымбал, сообщает biathlon.com.ua
Рождественская гонка состоится 28 декабря в Гельзенкирхене.
В прошлом году украинская пара Юлия Джима — Артем Прима на Рона Фелтинс-Арене в Гельзенкирхене заняла 8-е место.
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