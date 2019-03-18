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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах хоккеистки разыграли «Сумскую осень»

13-15 ноября в Сумах проходили игры XVIІІ международного детского турнира по индорхоккею «Сумская осень-2019» среди девушек 2007-2008 г.р.

В этом году турнир собрал восемь команд из Украины и Республики Беларусь. Каждая команда с достоинством и честью прошла все испытания и показала настоящую борьбу за победу в этих соревнованиях.

Места распределились следующим образом:

1 место заняла команда «Украиночка» г. Сумы

2 место - «Сумчаночка» г. Сумы

3 место - СДЮШОР ХК «Минск-1»

4 место - «Торнадо» г. Сумы

5 место - ОДЮСШ г. Сумы

6 место - Сборная команда г. Полтава

7 место - СДЮШОР ХК «Минск-2»

8 место - «Динамо» г. Сумы

Лучшим защитником стала игрок команды «Сумчаночка» - Бергилевич Владислава, лучшим вратарем - игрок команды «Минск-1» Яковлева Маргарита, лучшим нападающим - игрок команды «Украиночка» Назаренко Виктория. Лучшим бомбардиром турнира стала игрок команды «Сумчаночка» Горева Вероника. Награду настоящего капитана получила игрок команды ОДЮСШ Авраменко Илона. Самым перспективным игроком стала игрок команды «Минск-2» - Бортник Любовь. Самый техничный игрок - игрок команды «Торнадо» Авраменко Анастасия. За волю к победе в турнире наградили игрока Сборной команды г. Полтава Третьякову Софию. Мисс турнира «Сумская осень 2019» стала игрок «Динамо» Трипольская Алла. Лучшим игроком «Сумская осень 2019» стала игрок команды «Украиночка» Басанец София.

Спорт Индорхоккей Сумская осень

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