В Сумах хоккеистки разыграли «Сумскую осень» 13-15 ноября в Сумах проходили игры XVIІІ международного детского турнира по индорхоккею «Сумская осень-2019» среди девушек 2007-2008 г.р.

В этом году турнир собрал восемь команд из Украины и Республики Беларусь. Каждая команда с достоинством и честью прошла все испытания и показала настоящую борьбу за победу в этих соревнованиях.

Места распределились следующим образом:

1 место заняла команда «Украиночка» г. Сумы

2 место - «Сумчаночка» г. Сумы

3 место - СДЮШОР ХК «Минск-1»

4 место - «Торнадо» г. Сумы

5 место - ОДЮСШ г. Сумы

6 место - Сборная команда г. Полтава

7 место - СДЮШОР ХК «Минск-2»

8 место - «Динамо» г. Сумы

Лучшим защитником стала игрок команды «Сумчаночка» - Бергилевич Владислава, лучшим вратарем - игрок команды «Минск-1» Яковлева Маргарита, лучшим нападающим - игрок команды «Украиночка» Назаренко Виктория. Лучшим бомбардиром турнира стала игрок команды «Сумчаночка» Горева Вероника. Награду настоящего капитана получила игрок команды ОДЮСШ Авраменко Илона. Самым перспективным игроком стала игрок команды «Минск-2» - Бортник Любовь. Самый техничный игрок - игрок команды «Торнадо» Авраменко Анастасия. За волю к победе в турнире наградили игрока Сборной команды г. Полтава Третьякову Софию. Мисс турнира «Сумская осень 2019» стала игрок «Динамо» Трипольская Алла. Лучшим игроком «Сумская осень 2019» стала игрок команды «Украиночка» Басанец София.