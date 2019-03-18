В Сумах хоккеистки разыграли «Сумскую осень»

В этом году турнир собрал восемь команд из Украины и Республики Беларусь. Каждая команда с достоинством и честью прошла все испытания и показала настоящую борьбу за победу в этих соревнованиях.
Места распределились следующим образом:
1 место заняла команда «Украиночка» г. Сумы
2 место - «Сумчаночка» г. Сумы
3 место - СДЮШОР ХК «Минск-1»
4 место - «Торнадо» г. Сумы
5 место - ОДЮСШ г. Сумы
6 место - Сборная команда г. Полтава
7 место - СДЮШОР ХК «Минск-2»
8 место - «Динамо» г. Сумы
Лучшим защитником стала игрок команды «Сумчаночка» - Бергилевич Владислава, лучшим вратарем - игрок команды «Минск-1» Яковлева Маргарита, лучшим нападающим - игрок команды «Украиночка» Назаренко Виктория. Лучшим бомбардиром турнира стала игрок команды «Сумчаночка» Горева Вероника. Награду настоящего капитана получила игрок команды ОДЮСШ Авраменко Илона. Самым перспективным игроком стала игрок команды «Минск-2» - Бортник Любовь. Самый техничный игрок - игрок команды «Торнадо» Авраменко Анастасия. За волю к победе в турнире наградили игрока Сборной команды г. Полтава Третьякову Софию. Мисс турнира «Сумская осень 2019» стала игрок «Динамо» Трипольская Алла. Лучшим игроком «Сумская осень 2019» стала игрок команды «Украиночка» Басанец София.
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