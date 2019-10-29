Бегуны с Сумщины стартовали в пустынном ультрамарафоне

За 6 дней спортсмены должны будут преодолеть 165 км под палящим солнцем пустыни. При этом все свое они несут с собой. Организаторы только предоставляют палатку и воду на стоянке.
Сегодня был первый этап – 20 км. Тренер ДЮСШ Ахтырского района Евгений Глыва показал время 1 час и 42 минуты, впереди только братья из Марокко Рашид и Мохаммед Ельморабити – 1:36 и 1:39. Шестое время у брата Евгения Глывы Ивана – 1:52.
В командном первенстве, которое определяется по двум лучшим результатам наши вторые, уступая марокканской команде. На третьем месте команды армии Омана, бегуны которой были на первом этапе 4-ым и 5-ым.
Завтра забег на 25 км.
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