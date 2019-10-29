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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:23271

Бегуны с Сумщины стартовали в пустынном ультрамарафоне

Сегодня, 16 ноября, в Омане стартовал седьмой Oman Dessert Marathon.

За 6 дней спортсмены должны будут преодолеть 165 км под палящим солнцем пустыни. При этом все свое они несут с собой. Организаторы только предоставляют палатку и воду на стоянке.

Сегодня был первый этап – 20 км. Тренер ДЮСШ Ахтырского района Евгений Глыва показал время 1 час и 42 минуты, впереди только братья из Марокко Рашид и Мохаммед Ельморабити – 1:36 и 1:39. Шестое время у брата Евгения Глывы Ивана – 1:52.

В командном первенстве, которое определяется по двум лучшим результатам наши вторые, уступая марокканской команде. На третьем месте команды армии Омана, бегуны которой были на первом этапе 4-ым и 5-ым.

Завтра забег на 25 км.

Спорт Евгений Глыва Легкая атлетика Ультрамарафон

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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