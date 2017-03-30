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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Врач рассказал о состоянии раненного сапера с Сумщины, пострадавшего в Балаклее (видео)

В Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной помощи имени Мещанинова сообщили о состоянии раненых в Балаклее.

Двое военнослужащих, раненных 15 ноября во время взрывов в Балаклее, в тяжелом состоянии находятся в Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной помощи имени Мещанинова, говорится в сюжете UA:ХАРКІВ.

Один из них (ему 24 года) в ожоговом отделении, второй в отделении политравмы.

«На эту минуту состояние пациента стабильно тяжелое. Продолжается лечение. Прошло не так много времени. Он в сознании, контактен. Охотно реагирует на окружающую обстановку. Лечим. Около 20% ожогов», - сказал заведующий ожогового отделения Аслан Цогоев.

Ему известно, что пациент - с Сумщины.

«Только что его перевязали, тщательно, под наркозом. В ближайшее время терапия будет продолжаться, также будет параллельно лечение ран, есть участки глубокого ожога, требует времени оперативные вмешательства по пересадке кожи, но это вопрос не сегодняшнего дня», - добавил он.

По словам заместителя главного врача Харьковской больницы неотложной помощи Андрея Соцкого, втором раненому - 43 года.

«Второй пострадавший находится в реанимации отделения политравмы. Состояние его тяжелое, и в тяжелом состоянии он поступил. Сейчас он на искусственной вентиляции легких. Состояние его остается тяжелым. Комбинированная трамва - ожоги конечностей туловища, около 20%, также многочисленные осколочные ранения мягких тканей туловища и конечностей, есть перелом левой плечевой кости. Проведено оперативное вмешательство».

Напомним, во время планового разминирования территории военной части в Балаклее 15 ноября двое военных саперов погибли (оба из 91-го инженерного полка, который базируется в Ахтырке), пятеро получили ранения. Сейчас двое из раненых находятся в больнице неотложной помощи, двое в военном госпитале, один от госпитализации отказался.

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