Сумские футзалисты одержали первую победу в Экстра-лиге Сегодня, 16 ноября, в Сумах прошел матч 8-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге.

Сумская команда «FoodCentre-СумДУ» принимала на паркете манежа СумГУ «Сокол» из Хмельницкого. Сумчане еще до перерыва обеспечили себе первую победу в сезоне, забив три безответных мяча: дублем отличился Руслан Острога (на 11-й и 18-й минутах), еще один раз в воротах гостей «расписался» Роман Прощенко (17-я минута).

В итоге 3:0, и сумчане с 4 очками покидают последнее место в турнирной таблице.

Остальные матчи тура:

«ИнБев» (Житомир) – «Продэксим» (Херсон) 0:7

«ХИТ» (Киев) – «Эпицентр К-Авангард» (Одесса) 2:0

Матч «Кардинал-Ровно» (Ровно) – «Ураган» (Ивано-Франковск) пройдет завтра.

Лидирует «Продэксим» – 19 очков (в 7 матчах), дальше – «ХИТ» - 18 (7), «Ураган» - 13 (6), «Кардинал-Ровно» - 12 (6)…