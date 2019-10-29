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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:02214

«Альянс» вышел на первое место

Сегодня, 16 ноября, в Сумах липоводолинский «Альянс» принимал МФК «Николаев-2».

Матч 21-го тура прошел с преимуществом хозяев, которые забили первый мяч на 13-й минуте, - отличился Ярослав Сидоренко. На 44-ой минуте преимущество удвоил Владислав Зрибняк. А на 47-ой крупным счет сделал Сергей Загинайлов.

В итоге 3:0 – победа, которая вывела нашу команду на чистое первое место. У «Альянса» 47 очков в 19 матчах, на 2 меньше у «ВПК-Агро» с Днепропетровщины, который сыграет свой матч завтра.

Спорт Альянс Липовая Долина Футбол

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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