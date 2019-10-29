«Альянс» вышел на первое место

Матч 21-го тура прошел с преимуществом хозяев, которые забили первый мяч на 13-й минуте, - отличился Ярослав Сидоренко. На 44-ой минуте преимущество удвоил Владислав Зрибняк. А на 47-ой крупным счет сделал Сергей Загинайлов.
В итоге 3:0 – победа, которая вывела нашу команду на чистое первое место. У «Альянса» 47 очков в 19 матчах, на 2 меньше у «ВПК-Агро» с Днепропетровщины, который сыграет свой матч завтра.
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