«Альянс» вышел на первое место Сегодня, 16 ноября, в Сумах липоводолинский «Альянс» принимал МФК «Николаев-2».

Матч 21-го тура прошел с преимуществом хозяев, которые забили первый мяч на 13-й минуте, - отличился Ярослав Сидоренко. На 44-ой минуте преимущество удвоил Владислав Зрибняк. А на 47-ой крупным счет сделал Сергей Загинайлов.

В итоге 3:0 – победа, которая вывела нашу команду на чистое первое место. У «Альянса» 47 очков в 19 матчах, на 2 меньше у «ВПК-Агро» с Днепропетровщины, который сыграет свой матч завтра.