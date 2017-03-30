Стали известны имена саперов с Сумщины, погибших в Балаклее

«При выполнении плановых работ по утилизации остатков боеприпасов и их элементов на технический территории базы погибли военнослужащие части - прапорщик Мовчан Дмитрий Сергеевич и старший солдат Ярмак Денис Николаевич.
Солдат Янчевский Денис Дмитриевич получил серьезные ранения и находится в медицинском учреждении.
В эти скорбные дни командование и личный состав воинской части А0563 глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования членам семей Дмитрия и Дениса, родственникам и друзьям погибших воинов нашей части.
Вечная память героям! Спите спокойно, ребята! Вы навсегда останетесь в наших сердцах!», - говорится в сообщении.
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