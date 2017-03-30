Стали известны имена саперов с Сумщины, погибших в Балаклее 15 ноября на Центральной артиллерийской базе обеспечения боеприпасами в Балаклее произошло трагическое событие, сообщает военная часть А0563.

«При выполнении плановых работ по утилизации остатков боеприпасов и их элементов на технический территории базы погибли военнослужащие части - прапорщик Мовчан Дмитрий Сергеевич и старший солдат Ярмак Денис Николаевич.

Солдат Янчевский Денис Дмитриевич получил серьезные ранения и находится в медицинском учреждении.

В эти скорбные дни командование и личный состав воинской части А0563 глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования членам семей Дмитрия и Дениса, родственникам и друзьям погибших воинов нашей части.

Вечная память героям! Спите спокойно, ребята! Вы навсегда останетесь в наших сердцах!», - говорится в сообщении.