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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:56165

Бегуны облюбовали взлетно-посадочную полосу Сумского аэропорта

Сегодня, 16 ноября, в Сумах прошел Sumy Airport Run 2019 - забег для любителей, который во второй раз прошел на взлетно-посадочной полосе Сумского аэропорта.

Участникам предлагались две дистанции – 5 и 10 км. На первой стартовало 38 человек, на второй – 116.

На пятерке победу одержал Сергей Тарабан, который пробежал дистанцию ровно за 20 минут, вторым был Леонид Сень – 20:24, третьим – Евгений Чубенко – 21:05. Среди женщин первенствовала Надежда Купина-Скуридина – 24:20, призеры – Юлий Шевченко – 27:15 и Диана Гончаренко – 27:28.

На десятке лучшими были: Дмитрий Пожевилов – 36:36, Дмитрий Бойко – 36:39 и Марк Левшин – 40:59. Среди женщин: Наталья Мусиенко – 43:35, Яна Киптенко – 43:57 и Ирина Згурская – 46:57.

Спорт Забег Легкая атлетика

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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