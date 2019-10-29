Бегуны облюбовали взлетно-посадочную полосу Сумского аэропорта Сегодня, 16 ноября, в Сумах прошел Sumy Airport Run 2019 - забег для любителей, который во второй раз прошел на взлетно-посадочной полосе Сумского аэропорта.

Участникам предлагались две дистанции – 5 и 10 км. На первой стартовало 38 человек, на второй – 116.

На пятерке победу одержал Сергей Тарабан, который пробежал дистанцию ровно за 20 минут, вторым был Леонид Сень – 20:24, третьим – Евгений Чубенко – 21:05. Среди женщин первенствовала Надежда Купина-Скуридина – 24:20, призеры – Юлий Шевченко – 27:15 и Диана Гончаренко – 27:28.

На десятке лучшими были: Дмитрий Пожевилов – 36:36, Дмитрий Бойко – 36:39 и Марк Левшин – 40:59. Среди женщин: Наталья Мусиенко – 43:35, Яна Киптенко – 43:57 и Ирина Згурская – 46:57.