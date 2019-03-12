Пятеро сумчан стали чемпионами мира по панкратиону 15 ноября в Риме стартовал чемпионат мира по панкратиону.

В первый день соревнований сумские панкратионисты взяли 7 медалей, из них 5 высшей пробы. Чемпионами в разделе «athlima» стали Светлана Скрипнык, Виктория Синявина, Елена Сушко, Дмитрий Баранов и Кирилл Горобец. Серебро завоевала Анастасия Воскобойник, бронза у Вакуленко Дмитрия, сообщил главный тренер сборной Украины по панкратиону сумчанин Сергей Чередниченко.