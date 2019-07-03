Сумские вольники отличились на международном турнире в Польше

В соревнованиях принимали участие 250 спортсменов из 30 команд, представлявших 8 стран-участниц (Польша, Германия, Франция, Словакия, Россия, Литва, Латвия, Украина).
Представители сумского СК «Тамирлан» завоевали золотую, три серебряных и бронзовую медали.
Чемпионом стал Даниил Лущик, вторыми - Данил Блидарь, Никита Охрименко и Иван Богомаз, третьим – Вадим Пономаренко.
Подготовили спортсменов тренеры Сергей и Александр Скварчи.
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