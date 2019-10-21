Сумские каратисты с медалями чемпионата Украины В Киеве завершился Х чемпионат Украины по каратэ среди кадетов, юниоров и молодежи до 21 года.

Сумчане завоевали на турнире 6 медалей. Чемпионкой стала Аня Гейко (16-17 лет, -59 кг), победив в финале у бронзовой призерки чемпионата мира. Серебряные медали у Юлии Говорун (ката, 16-17 лет) и Олега Пащенко (16-17 лет, -76 кг). Бронзу завоевали: Андрей Буглак (18-20 лет, -84 кг), Юлия Багирова (18-20 лет, -68 кг), Максим Барышов (ката, 18-20 лет). Подготовили призеров тренеры Игорь Угнич и Вадим Коломиец.