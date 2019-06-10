Сумские борцы отличились в России 14-16 ноября в г.Старый Оскол Белгородской области (РФ) проходил Международный турнир «Поколений» по вольной борьбе.

Магистрант ИФК СумГПУ им. А.С.Макаренко, мастер спорта Андрей Галета (СОШВСМ) не оставил шансов своим соперникам в весовой категории до 97 кг среди взрослых, а ученик 10-й школы г. Сумы Кирилл Крупский стал победителем до 68 кг среди кадетов.

Подготовил спортсменов Заслуженный тренер Украины Юрий Николаевич Голуб.