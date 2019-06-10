Сумские борцы отличились в России

Магистрант ИФК СумГПУ им. А.С.Макаренко, мастер спорта Андрей Галета (СОШВСМ) не оставил шансов своим соперникам в весовой категории до 97 кг среди взрослых, а ученик 10-й школы г. Сумы Кирилл Крупский стал победителем до 68 кг среди кадетов.
Подготовил спортсменов Заслуженный тренер Украины Юрий Николаевич Голуб.
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