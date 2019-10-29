Бегуны с Сумщины продолжают ультрамарафон по Оманской пустыне Сегодня, 17 ноября, в Омане прошел второй этап седьмого Oman Desert Marathon.

За 6 дней спортсмены должны будут преодолеть 165 км под палящим солнцем пустыни. При этом все свое они несут с собой. Организаторы только предоставляют палатку и воду на стоянке.

На втором этапе – 25 км - тренер ДЮСШ Ахтырского района Евгений Глыва снова показал третье время, впереди только братья из Марокко Рашид и Мохаммед Эльморабити. Четвертое время у брата Евгения Глывы Ивана.

О забеге в Фейсбуке написал Евгений Глыва:

«Добрий день! Тримайте свіжі новини з спекотної пустелі! 2 етап Оman desert marathon подолано. Сьогодні потрібно було бігти 25км і все по дюнах! 2 день завжди для мене був невдалим всі попередні роки, і згадка про це лякала мене. Десь до 12 км група з мене Рашида і двох оманських атлетів бігла спокійно, не нервуючи. Все цікаве розпочалось, як нас дістав Мохамед, він запропонував трішки швидший темп, на який ми з Рашидом погодились. Оманським атлетам то було не до вподоби, і вони відпустили нас, як батюшка гріхи в церкві. Протримавшись так 5 кілометрів, Рашид за 6 км до фінішу, перекинувшись фразою з братом, збільшив темп, чим відірвався від нас, ще через 3 км то саме зробив Мохамед. Відсутність сил не дали мені навіть думки про боротьбу, я просто переставляв ноги і чекав фінішу. Останні 2 км адських дюн, і я на фініші. Підсумкове 3 місце, і це найкращий результат за всі роки після другого дня змагань у мене. Попивши водички на фініші і скинувши свій багаж, я чекав, хто ж буде четвертим. І о-па, сюрприз, через 9 хвилин після мене -4 місце - хухрянський нафтовик Іван Глива. І далеко по заду оманський атлет. Підсумок:

1. Rashid Elmorabity Morocco

2. Mohamed Elmorabity Morocco

3. Evgenii Glyva Ukraine

4. Ivan Glyva Ukraine

5. Oman atlet

Генеральна класифікація аналогічна сьогоднішнім результатам», - написал он.

Свою версию написал и Иван Глыва:

«Старт другого етапу Oman desert marathon. З перших метрів мої прямі конкуренти, це два атлети з армії Оману, вирвалися вперед. Знаючи, що ті хлопці не сильно виносливі, я спокійно продовжував бігти і, як і в перший день, їх хватило тільки на 16 км. На пункті з водою на 20 км я побачив, що вони не в змозі конкурувати, і я просто збільшував відрив. Сьогодні я прибіг на 4 позиції за своїм братом Євгеном гливою, і в підсумку за два етапи вийшов також на 4 місце. Командою ми ще краще закріпилися на 2 місці. Ще все попереду будем боротися!!!Дякую сім'ї за підтримку», - написал он.

Завтра забег на 27 км.