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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:24249

В Сумах разыграли кубок области по футзалу

16 ноября в Сумах прошел финал кубка области от Ассоциации футзала Сумщины.

В решающем матче на паркете манежа СумГУ сошлись, пожалуй, одни из сильнейших команд аматорского футзала Сумщины. В равной и бескомпромиссной борьбе «Технология» победила «Агросвит-Food Centre-СумДУ-2» со счетом 6:3, и стала двукратным обладателем трофея.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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