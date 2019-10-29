В Сумах разыграли кубок области по футзалу

В решающем матче на паркете манежа СумГУ сошлись, пожалуй, одни из сильнейших команд аматорского футзала Сумщины. В равной и бескомпромиссной борьбе «Технология» победила «Агросвит-Food Centre-СумДУ-2» со счетом 6:3, и стала двукратным обладателем трофея.
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