В Сумах разыграли кубок области по футзалу 16 ноября в Сумах прошел финал кубка области от Ассоциации футзала Сумщины.

В решающем матче на паркете манежа СумГУ сошлись, пожалуй, одни из сильнейших команд аматорского футзала Сумщины. В равной и бескомпромиссной борьбе «Технология» победила «Агросвит-Food Centre-СумДУ-2» со счетом 6:3, и стала двукратным обладателем трофея.