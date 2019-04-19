Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:04147

У сумчан еще три золота чемпионата мира

17 ноября в Риме завершился чемпионат мира по панкратиону.

В разделе с полным контактом сумчане доказали всему миру, что они одни из лучших. Золотой дубль оформили Светлана Скрипнык, Елена Сушко и Кирилл Горобец (в субботу они стали чемпионами в разделе «атлима»). Бронзовые награды завоевали Денис Никонец, Виктория Синявина, Анастаия Воскобойник. Также на третью ступень пьедестала поднялись сумские юниоры Антон Голомидов и Денис Литовченко, сообщил главный тренер сборной Украины по панкратиону сумчанин Сергей Чередниченко.

Спорт Панкратион

По тематике

Пятеро сумчан стали чемпионами мира по панкратиону
Вчера 07:48

Пятеро сумчан стали чемпионами мира по панкратиону

15 ноября в Риме стартовал чемпионат мира по панкратиону....

В Сумах провели чемпионат области по панкратиону
28.10.2019 13:32

В Сумах провели чемпионат области по панкратиону

26 октября в спортивном комплексе Сумского государственного педагогического университета имени А.С.Макаренко состоялся чемпионат Сумской области по панкратиону....

В Сумах пройдут соревнования по панкратиону
25.10.2019 08:07

В Сумах пройдут соревнования по панкратиону

В субботу, 26 октября, в Сумах пройдут соревнования по панкратиону....

В Сумах сражались юные панкратиасты
01.10.2019 15:23

В Сумах сражались юные панкратиасты

29 сентября в спортивном комплексе СумГПУ им. А.С. Макаренко состоялась открытое первенство Сумской областной детско-юношеской спортивной школы «Старт» по панкратиону....

В Сумах будут бороться панкратиасты
19.04.2019 13:41

В Сумах будут бороться панкратиасты

В воскресенье, 21 апреля, сумчан приглашают на открытое первенство ДЮСШ «Спартаковец» среди детей и подростков по панкратиону....

view counter
view counter

Статьи

Что нужно знать о сахарном диабете 2 типа ®
13.11.2019 09:03
Перші підсумки роботи сумських нардепів ® 1
11.11.2019 12:34
Дореформировались: на Сумщине задолжали 30 млн грн зарплаты бюджетникам
07.11.2019 15:57
До уваги абітурієнтів Сумщини: ЗНО в 2020 році проводитиметься за новими стандартами
07.11.2019 11:07
Валентина Семеренко: «Планирую отработать этот сезон на все 100 процентов»
05.11.2019 19:47
Где провести отпуск: в Хургаде или в Шарм-эль-Шейхе ®
01.11.2019 13:04
Якість надання соціальних послуг – головний акцент у роботі служби зайнятості
31.10.2019 18:30
Медицинский центр «Мед-Премиум»: жизнь без боли
31.10.2019 09:57
Ну, совершенно бесплатно: какие медобследования нужно регулярно проходить и почему это важно
30.10.2019 09:34
«Кусум Фарм» — компания с экологическим мышлением ®
30.10.2019 08:54
Кредити онлайн: про що варто знати громадянам?
29.10.2019 17:54
Как составить европротокол
29.10.2019 15:22
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.