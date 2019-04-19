У сумчан еще три золота чемпионата мира 17 ноября в Риме завершился чемпионат мира по панкратиону.

В разделе с полным контактом сумчане доказали всему миру, что они одни из лучших. Золотой дубль оформили Светлана Скрипнык, Елена Сушко и Кирилл Горобец (в субботу они стали чемпионами в разделе «атлима»). Бронзовые награды завоевали Денис Никонец, Виктория Синявина, Анастаия Воскобойник. Также на третью ступень пьедестала поднялись сумские юниоры Антон Голомидов и Денис Литовченко, сообщил главный тренер сборной Украины по панкратиону сумчанин Сергей Чередниченко.