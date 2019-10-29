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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские каратисты в топ-5 чемпионата Украины

17 ноября в Киеве завершился чемпионат Украины по каратэ.

Во второй день соревнований представители Сумщины завоевали еще 4 медали. Чемпионами стали: Валерий Тумаков (18+, -84 кг), в командном ката 18+ Максим Гапченко и Илья Сахно. Бронзовые медали у Игоря Угнич (18+, -60 кг) и в командном кумитэ 18+ лет у Артёма Лустенко, Андрея Буглака, Валерия Тумакова, Захара Ярмака, Дмитрия Шумарова и Егора Стеценко.

По результатам 2-х дней соревнований Сумская область вышла на 5-е общекомандное место.

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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