В центре Сум три дома до сих пор без тепла А мэр снова грозит своим подчиненным…

Вопрос обсуждали сегодня, 18 ноября, на аппаратном совещании в мэрии сообщили жители домов.

- На Соборной, 42, 46 и Терезова, 1 до сих пор нет отопления, - рассказала женщина. - Причина - порыв трубы, которая проходит под зданием на Соборной, 44. Этот дом («Дубай кафе») - частная собственность. Дом не стоит на балансе ЖЭКа, который нас обслуживает. Ни «Теплоэнерго», ни ЖЭК не имеют доступа в этот дом. А хозяин залил все коммуникации наши, которые проходят в подвале, цементом за ненадобностью. И никто нам ничего делать не хочет и якобы не может.

Это информация, которую мы собрали самостоятельно. Что нам делать, непонятно. В нашем доме (5 этажей, 2 подъезда) живёт 5 деток младшего школьного возраста и двое до 6 месяцев.

Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение до 9 утра четверга включить отопление в этих домах. В противном случае пообещал привлечь своих подчиненных к дисциплинарной ответственности, пишет sumy.today.