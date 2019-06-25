В Сумах не хватило денег на остановку на Ремесленной Работники КП «Дорремстрой» заасфальтировали остановку перед Курским путепроводом в Сумах.

Об этом сообщается на странице директора КП Александра Вегеры.

«Было бы финансирование, мы б и троллейбусную опору с проезжей части кармана убрали и павильон установили, да и погода позволяла асфальт укладывать, но к сожалению, одними обещаниями, без денег, все это до конца года не сделаешь, как и многих других объектов!

Надеюсь, хоть в следующем 2020 году заложат денежные средства, чтобы мы все это довели до логического завершения!», - говорится в сообщении.

Напомним: мэр Сум Александр Лысенко давал на обустройство остановки две недели. Не успели…