В Сумах не хватило денег на остановку на Ремесленной

Об этом сообщается на странице директора КП Александра Вегеры.
«Было бы финансирование, мы б и троллейбусную опору с проезжей части кармана убрали и павильон установили, да и погода позволяла асфальт укладывать, но к сожалению, одними обещаниями, без денег, все это до конца года не сделаешь, как и многих других объектов!
Надеюсь, хоть в следующем 2020 году заложат денежные средства, чтобы мы все это довели до логического завершения!», - говорится в сообщении.
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