Кому из сумчан перекроют воду? В связи с проведением аварийно-ремонтных работ 20 ноября в 9:00 будет прекращена подача воды в некоторые дома по улицам СКД, Екатерины Зеленко, Прокофьева и в переулке Тихорецком.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по замене задвижки по ул. СКД, 20 20 ноября, в 9:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам: - №№ 1, 3/1, 3/3, 5, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 7 (школа №6) по улице СКД, - №№ 1, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, по ул. К. Зеленко, - №№ 14, 15/1, 15/2, 17, 18/1 в пер. Тихорецком, № 12, 15 (детсад) по ул. Прокофьева, сообщает КП «Горводоканал» и просит заранее сделать запас воды. После завершения аварийных работ водоснабжение будет восстановлено.