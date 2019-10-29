Кому из сумчан перекроют воду?

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по замене задвижки по ул. СКД, 20 20 ноября, в 9:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:
- №№ 1, 3/1, 3/3, 5, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 7 (школа №6) по улице СКД,
- №№ 1, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, по ул. К. Зеленко,
- №№ 14, 15/1, 15/2, 17, 18/1 в пер. Тихорецком,
№ 12, 15 (детсад) по ул. Прокофьева, сообщает КП «Горводоканал» и просит заранее сделать запас воды.
После завершения аварийных работ водоснабжение будет восстановлено.
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