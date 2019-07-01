Сумские хоккеистки отыграли в Минске

В турнире среди женщин сыграли 6 команд по круговой системе: национальная команда Республики Беларусь, ХК «Минск», МОК «Виктория», ГХК «Ритм», МСК «Сумчанка» и сборная команда Украины до 21 года, преимущественно составленная из сумчанок.
МСК «Сумчанка», победив на турнире молодых землячек и «Викторию» из Смолевичей, набрала 6 очков и заняла 4-ое место. Молодежка также обыграла команду из Смолевичей, но в итоге заняла последнее место.
Итоговая турнирная таблица:
1. ГХК Ритм - 12 очков
2. Национальная команда Республики Беларусь - 12 очков
3. ХК Минск - 6 очков
4. ХК Сумчанка - 6 очков
5. МОК Виктория – 6 очков
6. Молодежная сборная Украины - 3 очка
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