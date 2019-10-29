У Сумах буде виставлятися пілот-художник

Леонід Павленко - пілот за професією, художник за покликом душі! Його картини захоплюють, окрилюють.
Офіційне відкриття виставки живопису майстра у міській галереї (вул. Соборна, 27) - 19 листопада о 17.00.
Вхід вільний.
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