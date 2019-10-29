Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:38225

Сумчанам покажуть туман

Казковий туман і чарівна природа у виконанні молодої талановитої художниці Наталії Сіухіної зачаровуватиме вас уже з 19 листопада.

Офіційне відкриття виставки у Сумській міській галереї (вул. Соборна, 27) - 20 листопада о 17.00.

Вхід вільний.

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15.11.2019 08:02

Сумчан запрошують на засідання читацького клубу

17 листопада з 11:30 відбудеться засідання літературного читацького клубу «Інсайт»....

В художественном музее – выставка театральной художницы
14.11.2019 11:00

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В Сумском областном художественном музее им. Н.Онацкого открыта персональная выставка театральной художницы Ларисы Аполлонов, члена Союзов театральных деятелей и художников...

В Сумах пройдет последний футбольный матч сезона
14.11.2019 09:00

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В Сумах открылась выставка осенней живописи
13.11.2019 14:50

В Сумах открылась выставка осенней живописи

В галерее «BureauArt» открылись выставка картин Заслуженного художника Украины Александра Чередниченко - «Цвета. Осень»....

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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