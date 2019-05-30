Во время взрыва в столичном общежитии погибли двое мужчин с Сумщины Как умышленное убийство расследуют правоохранители насмерть двух человек с Сумщины в столичном общежитии.

Об этом Общественному рассказала заместитель директора департамента коммуникации Нацполиции Ольга Атаманова. Взрыв в общежитии в Деснянском районе Киева произошел вечером в субботу, 16 ноября. По предварительной информации, взорвалась граната - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

«Примерно в 21:10 поступило сообщение, что на втором этаже в помещении, где проживают люди прогремел взрыв, и есть пострадавшие. Впоследствии выяснилось, что два человека погибли. Предварительно, это был взрыв гранаты. Уголовное производство будет возбуждено по статье умышленное убийство, в дальнейшем будем выяснять. Лица установлены. Эти люди работали здесь в Киеве. Один охранник, другой работал на строительстве», - рассказал начальник Нацполиции в г. Киев Андрей Крищенко.

Погибли двое мужчин, которые приехали на заработки из Сумщины. Пиротехники обследовали все помещения общежития, опасных предметов не нашли. Обстоятельства полиция выясняет.

Как сообщает Сайт Кролевца, один из погибших кролевчанин, уроженец села Реутинцы 1991 г.р., другой - житель Конотопа, 1979 года рождения.