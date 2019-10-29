Завтра в Ахтырке попрощаются с погибшими саперами

Напомним: прапорщик Дмитрий Мовчан и старший солдат Денис Ярмак погибли 15 ноября на полигоне в Балаклее Харьковской области, где произошел взрыв во время утилизации боеприпасов.
В Харьковской городской клинической больницы умер военнослужащий, получивший ранения на Центральной артиллерийской базе в Балаклее....
15 ноября на Центральной артиллерийской базе обеспечения боеприпасами в Балаклее произошло трагическое событие, сообщает военная часть А0563....
В Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной помощи имени Мещанинова сообщили о состоянии раненых в Балаклее....
Трое военных доставлены в ожоговое отделение больницы скорой и неотложной помощи, еще один находится в Балаклейской больнице....
Сегодня, 13 ноября, в Сумах попрощались с главным врачом Сумской областной больницы Андреем Сницарем.... 1