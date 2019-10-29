Завтра в Ахтырке попрощаются с погибшими саперами 19 ноября в 10:00 в помещении клуба воинской части А0563 состоится церемония прощания с погибшими военнослужащими.

Напомним: прапорщик Дмитрий Мовчан и старший солдат Денис Ярмак погибли 15 ноября на полигоне в Балаклее Харьковской области, где произошел взрыв во время утилизации боеприпасов.