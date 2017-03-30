В Харькове умер еще один сапер, пострадавший в Балаклее В Харьковской городской клинической больницы умер военнослужащий, получивший ранения на Центральной артиллерийской базе в Балаклее.

17 ноября в Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи скончался военнослужащий, получивший ранения в результате чрезвычайного происшествия на Центральной артиллерийской базе (г. Балаклея, Харьковская обл).

Остальные военнослужащие, которые также пострадали в результате происшествия, находятся на лечении, угроза их жизни отсутствует, сообщает Управление по связям с общественностью Вооруженных Сил Украины.

Напомним: 15 ноября в результате взрыва во время утилизации боеприпасов произошел взрыв, в результате которого погибли двое военнослужащих военной части А0563 из Ахтырки. Еще четверо получили ранения.