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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине в лесопарке нашли 8 снарядов

17 ноября в 14:45 в Службу спасения «101» поступило сообщение об обнаружении подозрительных металлических предметов на территории лесопарка в г. Середина-Буда.

Спасатели прибыли на вызов и установили, что находка - это восемь 57-мм. артиллерийских снарядов. «Отголоски» прошлого века находились на расстоянии до 800 м от жилых домов.

На месте обнаружения боеприпасов выставлена охрана, предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны).

Спасатели предупреждают: работы по изъятию и обезвреживанию боеприпасов времен прошлых войн могут проводить только пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Действия же граждан при обнаружении таких взрывоопасных предметов должны быть взвешенными. Надо помнить, что боеприпасов нельзя даже прикасаться, необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения «101», сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

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