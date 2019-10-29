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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:50221

Ахтырчанка потеряла 37 тысяч, доверившись фейковому банкиру

Полицейские Ахтырского отдела полиции разыскивают афериста, который под предлогом блокировки карты от несанкционированного снятия средств выспросил у 41-летней женщины конфиденциальную информацию, после чего полностью опустошил ее счет.

В Ахтырский отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 41-летняя местная жительница. Она рассказала, что ей на мобильный позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и сообщил, что с ее банковской карты кто-то пытается снять деньги. Чтобы отменить осуществление этой операции, он предложил заблокировать банковскую карту. Женщина, конечно, согласилась, и выполнила все инструкции неизвестного «благодетеля». А уже на следующий день обнаружила, что ее номер мобильного заблокирован. Заподозрив, что это каким-то образом связано с вчерашними банковскими операциями, она обратилась в банковское учреждение, в котором обслуживается. И там узнала, что стала жертвой мошенников, которые сняли с ее банковского счета почти 37000 гривен.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и ведут поиски злоумышленника.

Работники полиции вновь обращаются с предостережением к жителям и гостям Сумщины: Не доверяйте незнакомым телефонным собеседникам, кем бы они ни представлялись - вашими родственниками, работниками жилищно-коммунальных, финансовых или властных учреждений. Ни при каких обстоятельствах не называйте им номера, пин- и cvv-коды своих карточек, не рассказывайте сведения относительно своего места жительства, работы, доходах или составе семьи. Помните: работники банковских учреждения не будут решать подобные вопросы в телефонном режиме - для этого вас пригласят подойти в ближайший филиал банка со своими документами, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Ахтырка Мошенничество

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