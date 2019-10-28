В Сумах умер известный детский врач

Юрий Константинович умер после продолжительной болезни.
Как-то он сказал о себе: «Я признателен судьбе за трудную, интересную, счастливую мою жизнь». А ему, как детскому врачу-отоларингологу признательны сотни разных поколений сумчан, детей и внуков которых он вылечил, а то и спас.
Круг интересов Юрия Константиновича был необычайно широк: философия, история, богословие, загадки Вселенной, искусство, литература… Своими мыслями, предложениями, размышлениями он поделился в своих книгах. В них же рассказал о своих предках, семье, работе, трогательной любви к природе. О жизни своей и времени, в котором жил.
Юрий Константинович Данилов родился 27 мая 1938 г. в г. Березняки Пермской области. В 1945 г. вместе с родителями переехал в Сумы. В 1956 г. окончил Сумскую школу №8. В 1964-м — Курский государственный медицинский институт. После окончания служил на атомном испытательном полигоне под Семипалатинском (Казахстан), но в связи с облучением был демобилизован. Вернувшись в Сумы, стал детским врачом — заведовал лор-отделением детской городской больницы (на Троицкой). Когда построили областную детскую больницу на Веретеновке, перешел туда. Около 30 лет был главным областным детским лор-специалистом.
Интрвью с Юрием Даниловым можно прочитать здесь.
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