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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине полиция задержала подозреваемых в совершении смертельного ДТП (видео)

17 ноября, около 19:45, в Сумах на улице Героев Крут неизвестный автомобиль сбил на пешеходном переходе 24-летнюю девушку. Водитель с места аварии скрылся, пострадавшая от полученных травм скончалась в больнице.

На поиски легковушки с характерными для ДТП повреждениями и водителя были ориентированы все дежурные наряды патрульной полиции Сум, экипажи групп «быстрого реагирования» соседних территориальных подразделений, работники сумской полиции устанавливали и опрашивали возможных свидетелей, которые могли бы помочь в установлении обстоятельств происшествия.

Благодаря слаженным действиям работников оперативных подразделений Сумского отдела полиции, аппарата ГУНП и Управление патрульной полиции уже в 22:45 вблизи бывшей проходной сахарного завода было обнаружен брошенный автомобиль «Опель Вектра» с характерными повреждениями. Установить личность его владельца была делом времени.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что за рулем иномарки в момент аварии находился 39-летний ахтырчанин. В его салоне в то время находились еще двое пассажиров, его друзья в возрасте 37-ми и 35-ти лет. Правоохранители установили, что мужчины, оставив свой автомобиль, пересели в вызванную машину такси и движутся в направлении Ахтырки.

Через полчаса после этого автомобиль с подозреваемыми был остановлен сотрудниками Управления патрульной полиции на стационарном пасту в с.Климентове Ахтырского района и всех трех пассажиров в сопровождении правоохранителей доставили обратно в областной центр, в Сумской отдел полиции.

Сейчас мужчины общаются со следователями, давая свои объяснения по поводу случившегося. Предварительно, все трое на момент задержания находились в состоянии алкогольного опьянения.

По факту смертельного ДТП в полиции уже открыли уголовное производство по признакам ч.2 ст. 286 УК Украины, в рамках которого окончательно выясняют все обстоятельства и причины аварии, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп Сбил и скрылся Смертельное ДТП

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