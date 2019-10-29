Заходи з нагоди Дня пам’яті жертв голодоморів у Сумах

Дата та час проведення

Презентація третього видання книги «Голодомор на Сумщині у спогадах очевидців»

3

Мітинг-реквієм «Не знає пам’ять забуття» та покладання квітів і композицій із житніх і пшеничних колосків до пам’ятного знаку жертвам Голодомору 1932–1933 років

23 листопада 10:00