Заходи з нагоди Дня пам’яті жертв голодоморів у Сумах

|
№
з /п
|
Назва заходу
|
Дата та час проведення
|
Місце
проведення
|
1
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Громадські слухання, присвячені Дню пам’яті жертв голодоморів
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21 листопада
14:00
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Центральна міська бібліотека ім. Т. Г. Шевченка
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2
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Презентація третього видання книги «Голодомор на Сумщині у спогадах очевидців»
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22 листопада
14:00
|
КУ «Агенція промоції «Суми»
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3
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Мітинг-реквієм «Не знає пам’ять забуття» та покладання квітів і композицій із житніх і пшеничних колосків до пам’ятного знаку жертвам Голодомору 1932–1933 років
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23 листопада
10:00
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Сквер Пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років по вул. С. Бандери
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4
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Акція «Засвіти свічку!» (викладання символічного хреста із запалених свічок)
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23 листопада
16:00
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Вул. Соборна
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5
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Концерт-реквієм «Скорботна свічка горіла»
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23 листопада
17:00
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Обласна філармонія