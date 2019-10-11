В Киеве за неудачную попытку ограбить обменник на 7 лет посадили сумчанку Злоумышленница с ножом напала на кассира, но украсть деньги не смогла.

В Киеве к семи годам лишения свободы приговорена 26-летняя жительница города Сумы за совершение разбойного нападения на пункт обмена валют, сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

По данным следствия, в сентябре 2017 года жительница Сум, надев медицинскую маску, проникла в пункт обмена валют, расположенный в Оболонском районе. Злоумышленница с ножом напала на кассира, нанеся ей ранения. Поскольку сейф был в другом помещении, сумчанка выбросила нож и скрылась. Правоохранители установили личность нападавшей и выяснили, что она находится в международном розыске. В июне 2017 года в Сумах злоумышленница совершила аналогичное нападение, завладев более 500 тыс. грн. В июле 2017 года за это преступление она была приговорена к 5 годам лишения свободы. Затем, в связи с попыткой скрыться от правосудия, женщину объявили в розыск.

Оболонский районный суд г. Киева признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 УК Украины, и назначил наказание в виде 7 лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ей имущества, кроме жилья. Меру пресечения в виде содержания под стражей суд оставил без изменений до вступления приговора в законную силу, пишет УНИАН.