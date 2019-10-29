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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские копы показали, как ловили виновника смертельного ДТП (видео)

Патрульные оперативно разыскали и задержали водителя, который, вероятно, причастен к совершению ДТП с летальным исходом.

Автопроисшествие случилась 17 ноября, около 19 часов 40 минут в районе дома 54 по улице Героев Крут.

Предварительно, водитель транспортного средства Opel Vectra, при обстоятельствах, которые на данный момент выясняются, допустил наезд на 24-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть. В результате ДТП женщина получила множественные телесные повреждения, с которыми ее доставили в больницу. К сожалению, от полученных травм гражданка скончалась в медицинском учреждении. Водитель место ДТП оставил.

Около 22.30, во время розыскных мероприятий, на территории бывшего КРЗ был обнаружен данный автомобиль. Он имел механические повреждения, характерные для данного ДТП. Однако, водителя на месте уже не было.

По имеющимся полицейскими базами патрульные выяснили, что в последнее время этим автомобилем управлял 39-летний житель города Ахтырка. В сентябре этого года на него составляли административные материалы за управление в состоянии алкогольного опьянения и отсутствие необходимых для водителя документов.

18 ноября, ночью, около 1.20, на автодороге Н-12 «Сумы-Полтава», на дорожной станции патрульной полиции стражи порядка остановили транспортное средство такси ВАЗ-2111. Проверяя документы, патрульные обнаружили в автомобиле трех пассажиров, которые имели явные признаки алкогольного опьянения. Во время проверки документов выяснилось, что один из мужчин отвечал ориентированию (именно его и останавливали на этом авто). Сами же граждане нервничали и путались в показаниях.

Для выяснения всех обстоятельств патрульные вызвали на место остановки следственно-оперативную группа. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего) УК.

Право Дтп Сбил и скрылся Смертельное ДТП

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