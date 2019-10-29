Роменский «Рятувальник» разгромил «Черкассы»

Роменский «Рятувальник» в гостях играл против МФК «Черкассы».
Матч завершился разгромом 2:12 в пользу роменчан. За «Рятувальник» забивали: Станислав Носок, Денис Завгородний - 2, Владимир Чухненко - 2, Сергей Бабынин - 2, Алексей Прокопчук - 2, Дмитрий Лойко и Александр Колесник.
После трех туров на счету «Рятувальника» 6 очков в двух играх и второй место в турнирной таблице. Выше только «ДЕ Трейдинг» из Николаевки Донецкой области – 9 очков после трех игр.
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