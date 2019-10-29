Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник, 19 ноября, в Сумах будет плохая видимость из-за тумана.

В течение суток синоптики прогнозируют облачную погоду, без осадков, туман (видимость 200-500 м). Ветер восточный 3-8 м/с. Ночью столбики термометров покажут 0-2 °С тепла, днем - 3-5 °С.