Погода в Сумах: прогноз на завтра

В течение суток синоптики прогнозируют облачную погоду, без осадков, туман (видимость 200-500 м). Ветер восточный 3-8 м/с. Ночью столбики термометров покажут 0-2 °С тепла, днем - 3-5 °С.
До конца недели погоду Сумщины будет определять периферия антициклона, ожидается сухая, теплая обычной погода....
На выходных в Сумской области сохранится преимущественно сухая, теплее обычной погода....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...
Три циклона принесут в начале новой недели влажный, теплый атлантический и средиземноморский воздух....
В первые дни ноября в Сумской области сохранится холодная, ветреная погода....