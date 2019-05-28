Конотопские классики с медалями международного турнира

В турнире памяти первого президента Закарпатской областной федерации Михаила Токаря принимали участие воспитанники Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили. Двое из них поднялись на пьедестал почета.
Александр Цыбулько стал вторым в весовой категории до 71 кг, Имед Худжадзе – третьим в весе до 60 кг.
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