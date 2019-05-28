Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:08216

Конотопские классики с медалями международного турнира

16-17 ноября в Мукачево проходил традиционный Международный турнир по греко-римской борьбе.

В турнире памяти первого президента Закарпатской областной федерации Михаила Токаря принимали участие воспитанники Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили. Двое из них поднялись на пьедестал почета.

Александр Цыбулько стал вторым в весовой категории до 71 кг, Имед Худжадзе – третьим в весе до 60 кг.

Спорт Греко-римская борьба

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Сумской борец стал призером чемпионата Европы
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3 ноября в Гомеле (Беларусь) проходил чемпионат Европы по вольной и греко-римской борьбе среди спортсменов с нарушением слуха....

Конотопчане с медалями международного турнира по греко-римской борьбе
22.10.2019 09:35

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18-19 октября в г. Белая Церковь проходил международный турнир по греко-римской борьбе....

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Борцы с Сумщины отличились на Combat Games
20.06.2019 09:53

Борцы с Сумщины отличились на Combat Games

В Будапеште (Венгрия) продолжаются Всемирные игры школьникам по единоборствам «Combat Games 2019»....

Сумской борец сделал «золотой дубль» в Эстонии
28.05.2019 11:43

Сумской борец сделал «золотой дубль» в Эстонии

В эстонском городе Пайд состоялся турнир по двум стилям борьбы: вольной и греко-римской....

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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