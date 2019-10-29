Что собираются построить в Тростянце из спортивной инфраструктуры в ближайшие пять лет?

Он представил широкой публике спортивное развитие громады.
Мэр продемонстрировал работникам органов самоуправления, структурных подразделений Тростянецкой городского совета, руководителям образовательных учреждений, депутатам спортивное будущее Тростянетчины. Он ознакомил коллег с такими проектами: реконструкции стадиона им. В. П. Куца (строительство этого объекта уже выходит на финишную прямую), проектом строительства мультиспортивного комплекса Н20 по ул. Л. Кенига; проектом строительства нового биатлонного комплекса «NESKUCHNE» с многофункциональными спортивно-оздоровительными объектами по ул. Лесной.
Он заметил, что вышеназванные запроектированы спортивные объекты будут отвечать всем требованиям европейских стандартов. Их планируется воплотить в жизнь Тростянецкой громады до 2025 года.
Он подчеркнул, что создание этих спортивных объектов будет способствовать:
- увеличению потоков туристов (более 50 тыс. / год);
- созданию новых рабочих мест (ориентировочно 120);
- привлечению инвестиций в громаду (ориентировочно 590 млн грн);
- росту бюджета громалы (в т.ч. из-за увеличения НДФЛ на 2,16 млн грн/год);
- росту инвестиционной привлекательности региона;
- качественному региональному развитию и популяризации Сумской области;
- воспитанию молодежи и профессиональных спортсменов.
12 ноября в 17:21 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Славгородская в г....
Сегодня, 12 ноября, в Тростянце открыли современный Центр предоставления административных услуг....
Новый автомобиль, стоимость которого составляет 480 тыс. грн, приобретен на средства Национальной службы здоровья Украины....
В Тростянецкое отделение полиции с заявлением об исчезновении спортивного велосипеда обратилась 34-летняя местная жительница....
13-летний тростянчанин украл спортивный велосипед, оставленный хозяином без присмотра у магазина....