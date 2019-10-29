Что собираются построить в Тростянце из спортивной инфраструктуры в ближайшие пять лет? Сегодня, 18 ноября, мэр Тростянецкой ОТГ Юрий Бова начал цикл презентаций приоритетных направлений стратегического развития Тростянецкой громады на ближайшие 5 лет.

Он представил широкой публике спортивное развитие громады.

Мэр продемонстрировал работникам органов самоуправления, структурных подразделений Тростянецкой городского совета, руководителям образовательных учреждений, депутатам спортивное будущее Тростянетчины. Он ознакомил коллег с такими проектами: реконструкции стадиона им. В. П. Куца (строительство этого объекта уже выходит на финишную прямую), проектом строительства мультиспортивного комплекса Н20 по ул. Л. Кенига; проектом строительства нового биатлонного комплекса «NESKUCHNE» с многофункциональными спортивно-оздоровительными объектами по ул. Лесной.

Он заметил, что вышеназванные запроектированы спортивные объекты будут отвечать всем требованиям европейских стандартов. Их планируется воплотить в жизнь Тростянецкой громады до 2025 года.

Он подчеркнул, что создание этих спортивных объектов будет способствовать:

- увеличению потоков туристов (более 50 тыс. / год);

- созданию новых рабочих мест (ориентировочно 120);

- привлечению инвестиций в громаду (ориентировочно 590 млн грн);

- росту бюджета громалы (в т.ч. из-за увеличения НДФЛ на 2,16 млн грн/год);

- росту инвестиционной привлекательности региона;

- качественному региональному развитию и популяризации Сумской области;

- воспитанию молодежи и профессиональных спортсменов.