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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:18265

В результате «разборок» в Сумах три ножевых ранения

В первом случае за нож во время выяснения отношений ухватилась молодая женщина, во втором - от рук сумчанина пострадали двое его знакомых.

Полицейские установили, что между 21-летней девушкой и ее сожителем возник конфликт. Защищаясь, она схватила со стола нож. В результате 37-летний мужчина с проникающим ножевым ранением брюшной полости доставлен в хирургическое отделение одной из городских больниц.

Конфликт с подобными последствиями произошел в другом районе Сум. Трое приятелей приехали к своему знакомому, чтобы разобраться с ним по поводу возмущающих надписей на заборе. В качестве аргумента со своей стороны 25-летний мужчина достал нож. В результате двое из визитеров попали в больницу: у 28-летнего гражданина врачи констатировали проникающие ножевые ранения грудной клетки с большой кровопотерей, у 25-летнего молодого человека - непроникающее ножевое ранение. Первый находится в реанимации, другой - в торакальном отделении больницы.

Сейчас в полиции по обоим фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, в рамках которых выясняют причины и обстоятельства происшествия. Напоминаем: санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Поножовщина Тяжкие телесные повреждения

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