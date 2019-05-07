Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:50245

Сумчане отличились на чемпионате Украины по тхэквондо

14-17 ноября во Львове проходил чемпионат Украины по тхэквондо среди ДЮСШ и клубов.

В турнире принимали участие более тысячи спортсменов.

Команда СК «Звезды Олимпа» (тренер Александр Хоменко) привезли домой 9 медалей. Чемпионами стали Максим Белаш, Елизавета Мяснянкина, Виктория Черевань и Алиса Павленко. Серебряными призерами - Анастасия Гайворонская и Леонид Раев, бронзовыми - Валерия Удовиченко, Аделина Федосенко и Аня Жолобко.

Кроме того, воспитанница СК «Десятка» (тренер Михаил Турута) Валерия Дегтярёва завоевала бронзу.

Среди 21 регионов команда Сумщины заняла 10-ое место.

Спорт Тхэквондо

По тематике

В Сумах разыграли кубок города по тхэквондо
28.10.2019 09:42

В Сумах разыграли кубок города по тхэквондо

26 октября в манеже СумГУ прошёл Открытый кубок города Сумы по тхэквондо / Sumy Open Cup....

Сумские бойцы отличились в Киеве
16.10.2019 09:02

Сумские бойцы отличились в Киеве

На выходных столица принимала Всеукраинский турнир по тхэхвондо ВТФ «Кубок КДЮСШ «ШКОЛА СПОРТА» «TAEKWONDO CUP BY SCHOOL SPORT»....

Сумчанин отличился на чемпионате Украины по паратхэквондо
28.05.2019 13:39

Сумчанин отличился на чемпионате Украины по паратхэквондо

25-26 мая в Виннице проходил чемпионат Украины по паратхэквондо....

Сумские тхэквондисты отличились в столице
27.05.2019 11:15

Сумские тхэквондисты отличились в столице

24-25 мая в Киеве прошёл открытый Всеукраинский турнир по тхэквондо ВТ «Desantnik cup»....

В Сумах сражались тхэквондисты
07.05.2019 16:30

В Сумах сражались тхэквондисты

3-4 мая в Сумах прошёл открытый Всеукраинский турнир «Звезды Олимпа» и открытый чемпионат г. Сумы по тхэквондо....

Новости

В Балаклее подорвались саперы c Сумщины
15.11.2019 23:53
В Киеве задержали сумчанина за карманную кражу
Сегодня 12:28
В полиции Сумщины новый замначальника
Сегодня 12:19
В Сумах во время игры в детсаду ребенок укололся иглой от использованного шприца
Сегодня 12:18
Суд арестовал имущество подозреваемого НАБУ сумского судьи
Сегодня 12:02
В Сумах возьмутся за безопасность на дорогах комплексно
Сегодня 11:50
Умер комбриг из Сум, раненный на Донбассе
Сегодня 11:44
На Сумщине зарегистрировали превышение порогового уровня заболеваемости ОРВИ
Сегодня 11:38
Екс-нардеп від Сум полетів в Аргентину
Сегодня 11:27
В Ахтырке прощаются с военными, погибших в Балаклее
Сегодня 11:14
Полиция Сумщины предупреждает об осложнении погодных условий
Сегодня 11:08
На Сумщине семейная разборка закончилась ножевым ранением
Сегодня 11:02
view counter
view counter

Статьи

Что нужно знать о сахарном диабете 2 типа ®
13.11.2019 09:03
Перші підсумки роботи сумських нардепів ® 1
11.11.2019 12:34
Дореформировались: на Сумщине задолжали 30 млн грн зарплаты бюджетникам
07.11.2019 15:57
До уваги абітурієнтів Сумщини: ЗНО в 2020 році проводитиметься за новими стандартами
07.11.2019 11:07
Валентина Семеренко: «Планирую отработать этот сезон на все 100 процентов»
05.11.2019 19:47
Где провести отпуск: в Хургаде или в Шарм-эль-Шейхе ®
01.11.2019 13:04
Якість надання соціальних послуг – головний акцент у роботі служби зайнятості
31.10.2019 18:30
Медицинский центр «Мед-Премиум»: жизнь без боли
31.10.2019 09:57
Ну, совершенно бесплатно: какие медобследования нужно регулярно проходить и почему это важно
30.10.2019 09:34
«Кусум Фарм» — компания с экологическим мышлением ®
30.10.2019 08:54
Кредити онлайн: про що варто знати громадянам?
29.10.2019 17:54
Как составить европротокол
29.10.2019 15:22
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.