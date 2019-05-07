Сумчане отличились на чемпионате Украины по тхэквондо

В турнире принимали участие более тысячи спортсменов.
Команда СК «Звезды Олимпа» (тренер Александр Хоменко) привезли домой 9 медалей. Чемпионами стали Максим Белаш, Елизавета Мяснянкина, Виктория Черевань и Алиса Павленко. Серебряными призерами - Анастасия Гайворонская и Леонид Раев, бронзовыми - Валерия Удовиченко, Аделина Федосенко и Аня Жолобко.
Кроме того, воспитанница СК «Десятка» (тренер Михаил Турута) Валерия Дегтярёва завоевала бронзу.
Среди 21 регионов команда Сумщины заняла 10-ое место.
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